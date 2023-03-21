ВФУ ранили мужчину в Киевском районе Донецка

Еще один человек пострадал в результате обстрелов со стороын ВФУ (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Киевскому району Донецка. В результате обстрела ранение получил мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По Партизанскому проспекту ранен мужчина 1984 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее в Куйбышевском районе Донецка пожилой мужчина подорвался на запрещенной мине «Лепесток» в огороде вблизи частного дома. Всего по состоянию на 21 марта в ДНР зафиксировано 99 подрывов гражданских лиц на взрывоопасных предметах, среди них было девять детей. Три человека от полученных травм скончались. Мины «Лепесток» были также обнаружены в центре Донецка около стадиона «Донбасс Арена».

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