Ежегодная выплата почетным донорам станет доступна в ДНР

Новую выплату получат шесть тысяч жителей ДНР. Фото: Толстыкина/ТГ

Ежегодная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в ближайшее время станет доступна жителям Донецкой Народной Республики. Все жители ДНР, которые имеют статус почетного донора Украины, ДНР, СССР, имеют на нее право. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства Республики Лариса Толстыкина.

— Хочу заверить обеспокоенных доноров Республики: в скором времени эта выплата будет доступна и на территории ДНР. Сейчас разрабатывается соответствующий нормативный правовой акт. Планируем, что предоставлением ежегодной денежной выплаты будет заниматься Министерство труда и социальной политики, — рассказала зампред.

Размер ежегодной выплаты составит 16 577,10 рублей. Толстыкина добавила, что помимо выплаты, почетные доноры могут рассчитывать и на другую поддержку от государства.

— Новая для нашего региона мера поддержки коснется почти 6 тыс. почетных доноров. Помимо этого, почетным донорам будет продолжена выплата надбавки к пенсии, — отметила заместитель Председателя ДНР.

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