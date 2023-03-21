В Мариуполе в ближайшее время откроются обновленные детская и взрослая поликлиника

Глава города встретился с представителями петербургского штаба по восстановлению Мариуполя. Фото: Моргун/тг

В ближайшее время в Мариуполе откроются восстановленные детская и взрослые поликлиники, которые входят в комплекса ЦПМСП №3. Сейчас строители возводят онкологическое и хирургическое отделение на территории больницы. Об этом по итогам совещания с представителями петербуржского штаба по восстановлению Мариуполя рассказал мэр города Олег Моргун.

— Полным ходом идет восстановление комплекса ЦПМСП №3 – обновленные взрослая и детская поликлиники уже готовятся к запуску. Строители работают над созданием онкологического и хирургического отделений. Со временем на территории больничного городка появятся блок вспомогательных служб и родильное отделение на 60 койко-мест, — добавил мэр.

Напомним, что население Мариуполя достигло 280 тысяч человек. Мирные жители стремительно возвращаются в освобожденный Мариуполь. На возвращение горожан также влияет и темп восстановительных работ в Мариуполе.

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