В центре Донецка обнаружены противопехотные мины «Лепесток»

При обнаружении ВОП звоните в МЧС по номеру 101. Фото: Кулемзин/ТГ

В центе Донецка, неподалеку от «Донбасс Арены», были обнаружены запрещенные мины ПФМ-1 «Лепесток», которыми украинские боевики дистанционно минируют населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемин.

— Противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» могут находиться в самых неожиданных местах. Убедительная просьба ходить только по проверенным дорогам, внимательно смотреть под ноги, следить за перемещением детей и информировать их о возможной опасности, — отметил градоначальник.

Напомним, что ранее мирный житель Куйбышевского района города подорвался на мине, которая находилась в огороде возле частного дома на улице Долинской. Всего в Республике 99 человек получили травмы в результате подрыва на таких минах, девять из них — дети.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ЛНР из стихийных захоронений извлекли останки еще 49 жертв ВСУ

Следователи продолжают работу на местах массовых захоронений граждан (подробнее)