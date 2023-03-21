Леонид Пасечник призвал администрации городов ЛНР к открытому диалогу с населением

На вопросы жителей должны поступать оперативные и понятные ответы
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал все администрации Республики открыть комментарии в социальных сетях, а также предоставлять оперативные и понятные ответы на вопросы жителей. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.
— У каждой Администрации должен быть telegram-канал или группа «ВКонтакте» с открытыми комментариями, где люди могут задать интересующий их вопрос. Подчеркнул, что Администрация обязана предоставить ответ – оперативный и сформулированный простым языком, чтобы человек понимал, когда его проблема будет разрешена, — отметил глава региона.
Пасечник добавил, что каждый глава администрации должен владеть ситуацией на местах и докладывать Главе о наиболее острых проблемах, а также обращаться к руководству Республики за помощью в решении важных вопросов.
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