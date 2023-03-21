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НовостиПолитика21 марта 2023 15:38

Строящийся в Донецке перинатальный центр войдет в структуру центра материнства и детства

К моменту его открытия власти Республики решат все кадровые вопросы
Виктория ПОДАРОВА
Строители уже возвели пять из шести запланированных этажей

Строители уже возвели пять из шести запланированных этажей

Перинатальный центр, который строится в Донецке по указу Владимира Путина, войдет в структуру уже существующего центра материнства и детства. Строительные работы завершатся уже к концу года. Об этом по итогам встречи министром здравоохранения Республики Дмитрием Гарцевым, гендиректором Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства профессором Владимиром Чайкой рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

— Перинатальный центр войдет в структуру существующего центра материнства и детства, и нужно предусмотреть, чтобы к моменту его запуска были решены все задачи, прежде всего кадровые. Россия создает условия для поощрения и охраны материнства, Донбасс это сразу ощутил – и по выплатам маткапитала, и по строительству перинатального центра, — подчеркнул Пушилин.

Глава региона отметил, что такие меры поддержки положительно скажутся на повышении рождаемости в Донецкой Народной Республике.

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