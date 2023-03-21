Строящийся в Донецке перинатальный центр войдет в структуру центра материнства и детства

Строители уже возвели пять из шести запланированных этажей

Перинатальный центр, который строится в Донецке по указу Владимира Путина, войдет в структуру уже существующего центра материнства и детства. Строительные работы завершатся уже к концу года. Об этом по итогам встречи министром здравоохранения Республики Дмитрием Гарцевым, гендиректором Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства профессором Владимиром Чайкой рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

— Перинатальный центр войдет в структуру существующего центра материнства и детства, и нужно предусмотреть, чтобы к моменту его запуска были решены все задачи, прежде всего кадровые. Россия создает условия для поощрения и охраны материнства, Донбасс это сразу ощутил – и по выплатам маткапитала, и по строительству перинатального центра, — подчеркнул Пушилин.

Глава региона отметил, что такие меры поддержки положительно скажутся на повышении рождаемости в Донецкой Народной Республике.

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