В Республике окажут поддержку субъектам малого и среднего бизнеса. Фото: Администрация города Луганска

В Луганске откроют центр помощи предпринимателям на базе регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Об этом заявил в ходе рабочей поездки в столицу Луганской Народной Республики первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от ЕР Виктор Водолацкий.

- По договоренности с руководителем региона Леонидом Ивановичем Пасечником и с лидером (регионального отделения партии, - ред.) «Единой России» Денисом Николаевичем Мирошниченко мы договорились о том, что на Карла Маркса, 7, помимо того, что там есть общественная приемная «Единой России», где приходят все жители Республики со своими бедами и проблемами, мы в ближайшее время создадим еще такой центр, который будет оказывать помощь нашим предпринимателям, руководителям малого и среднего бизнеса, - рассказал он.

По словам парламентария, создание такого центра позволит ускорить интеграцию бизнеса Республики в систему экономических связей, существующих на сегодня в России.

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