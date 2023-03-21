В ДНР с начала спецоперации на фронт отправились около 3,5 тысячи горняков

Большая часть сотрудников шахт, в особенности подземных рабочих, ушла на передовую Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике после начала специальной военной операции на фронт отправились около 3,5 тысячи горняков. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

- На предприятиях государственной формы собственности угледобывающей отрасли Республики занято порядка 19,5 тысячи человек. На сегодняшний день защищают свою страну около 3 500 горняков, - рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что сегодня горные предприятия ощущают огромный кадровый голод. Вследствие того, что большая часть сотрудников, в особенности подземных рабочих, ушла на передовую, значительно снизились объемы добычи угля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике из-за активных обстрелов со стороны ВСУ перестала вести добычу угля часть горных предприятий, расположенных в Донецке. В частности, угледобычу не ведут шахта имени Челюскинцев, шахты имени А. А. Скочинского и А. Ф. Засядько, которые неоднократно оказывались на линии огня и получили значительные повреждения.

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