В ДНР планируют добыть за год более 3 миллионов тонн угля

Новые забои вскоре появятся на шахтах Тореза, Снежного и Кировского. Фото: сайт Главы ДНР

На угледобывающих предприятиях ДНР в этом году планируют добыть более 3 миллионов тонн угля. Кроме того, на государственных шахтах должны заработать восемь новых очистных забоев. Об этом сообщили ДАН в Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

- В соответствии с разработанной Программой развития горных работ в 2023 году добыча должна составить порядка 3,3 млн тонн угля. Также в соответствии с Программой был запланирован ввод в эксплуатацию восьми новых очистных забоев на шахтах государственной формы собственности, - рассказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что новые забои вскоре появятся на шахтах Тореза, Снежного и Кировского.

Напомним, ранее сообщалось, что шахты в Донецке прекратили добычу угля из-за боевых действий. Предприятия оказались на линии огня и получили значительные повреждения.

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