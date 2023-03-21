В Макеевке на взрывоопасном предмете подорвался мужчина

Территория Донбасса буквально нашпигована опасными боеприпасами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Макеевке на взрывоопасном предмете подорвался мирный житель. Инцидент произошел в Советском районе города. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там отметили, что пострадавший - 1986 года рождения.

- Населенный пункт Макеевка (Советский район): в результате подрыва на ВОП по улице Октябрьской, 66 ранен мужчина 1986 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что двое мужчин в разных районах Донецка подорвались на украинских противопехотных минах «Лепесток». По подсчетам СЦКК, с лета минувшего года, когда ВСУ начали «рассыпать» мины по территории ДНР посредством реактивных систем залпового огня, на «Лепестках», подорвались 98 человек, в том числе 9 детей. Трое из них умерли.

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