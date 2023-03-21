В Мариупольском зоопарке появятся верблюды из Калмыкии

Сотрудники зоопарка постепенно опрявляются от пережитого и завозят новых животных Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариупольском зоопарке вскоре появятся два верблюда. Их привезут сюда в апреле. Об этом сообщил ДАН директор учреждения Савелий Вашура.

Он уточнил, что за животными поедут прямо в Калмыкию.

- Мы там уже договорились, все сделали, поедем только заберем. Возьмем пару: мальчика и девочку. В апреле уже будут у нас, - рассказал руководитель зоопарка.

По словам Вашуры, до начала боевых действий в Мариупольском зоопарке было пять верблюдов. Все они погибли из-за обстрелов территории.

- Так что потихоньку восполняем наши потери, - отметил директор учреждения.

Напомним, ранее «КП» сообщала, что в Мариупольском зоопарке родились четыре тигренка. Так как тигрица-мама кормить их отказалась, малышей выкармливала местная овчарка Линда. Как отметил смотритель зоопарка Сергей, такая практика не нова и частенько применяется в других местах содержания диких зверей подобного типа.

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