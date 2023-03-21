Шахты в Донецке прекратили добычу угля из-за боевых действий

Часть угледобывающих предприятий прекратила работу из-за серьезных повреждений. Фото: Официальный сайт ДНР

В Донецкой Народной Республике из-за активных обстрелов со стороны ВСУ перестала вести добычу угля часть горных предприятий, расположенных в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

Там уточнили, что на данный момент в Республике функционирует пять государственных угольных объединений, в состав которых входит 14 шахт. Три из них прекратили работать из-за серьезных повреждений.

- Некоторые из них, в частности, шахта имени Челюскинцев, шахты имени А. А. Скочинского и А. Ф. Засядько угледобычу не ведут, так как неоднократно оказывались на линии огня и получили значительные повреждения, - рассказали в ведомстве.

В министерстве пояснили, что из-за обстрелов предприятия региона часто остаются обесточенными, горняков приходится экстренно эвакуировать на поверхность. Кроме того, в результате боевых действий и последующего возгорания шахта имени Челюскинцев в Петровском районе Донецка полностью прекратила свою работу.

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