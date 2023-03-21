В Донецк к концу недели придет заметное потепление

К концу текущей недели температура воздуха существенно возрастет
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В столицу Донецкой Народной Республики идет заметное потепление. К концу текущей недели температура воздуха существенно возрастет. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
Там уточнили, что в Донецке днем воздух прогреется до +11... +18 градусов, а в ночное время температура в течение недели постепенно поднимется с +3 до +8 градусов. Максимально теплой обещает стать пятница.
В воскресенье синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь. В остальные дни дончан будет радовать сухая погода.
Вся неделя будет практически безветренной, а атмосферное давление не должно выйти за пределы нормы.
Тем временем Управление Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике напомнило жителям ДНР о правилах использования воды из-под крана. Жителям рекомендуют использовать для питья и приготовления пищи только кипяченую или бутилированную воду.
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