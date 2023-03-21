В ЛНР льготникам перечислили первые ежемесячные выплаты, оформленные по российскому законодательству

Большинству получателей ежемесячные выплаты были назначены проактивно - на основании уже имеющихся сведений Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жителям новых регионов РФ перечислили первые ежемесячные выплаты, оформленные по российскому законодательству. В Луганской Народной Республике их уже получили более 3 тысяч человек. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по ЛНР.

- За первые недели, прошедшие после вступления в силу законов об интеграции новых субъектов в российскую систему социального обеспечения, выплаты были назначены 3 104 гражданам Луганской Народной Республики, - рассказали там.

В ведомстве уточнили, что общая сумма начисленного составила 3,9 миллиона рублей. Как пояснили в Социальном фонде, такие выплаты полагаются гражданам льготных категорий - людям с инвалидностью, ветеранам ВОВ и боевых действий, их семьям, а также другим гражданам, которые имеют право на федеральные меры поддержки.

Большинству получателей ежемесячные выплаты были назначены проактивно - на основании уже имеющихся в фонде сведений. От них требовалось только дать согласие на получение средств.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ЛНР почтовые отделения начали осуществлять отправку денежных переводов в регионы России и за рубеж

Также начата пересылка почтового перевода наложенного платежа по РФ (подробнее)