ВСУ перебросили на Купянское направление гаубичную батарею

Буксируемые гаубицы по внешним признакам прошли капитальный ремонт или были сняты с консервации. Фото: соцсети

Украинские боевики перебросили на Купянское направление гаубичную батарею советского производства. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

- В районе населенного пункта Песчаное выявлено прибытие шести орудий гаубиц Д-20 с боекомплектом, - сообщил он, ссылаясь на данные разведки.

Эксперт уточнил, что по внешним признакам артиллерийские орудия калибром 152 миллиметра прошли капитальный ремонт или были сняты с консервации.

- Буксируемые гаубицы имеют свежие следы покраски, а также новые колесные шасси, - проинформировал Марочко.

Напомним, ранее в ЛНР заявили, что на Сватовско-Кременской участок прибыли бойцы ВСУ, прошедшие обучение в странах НАТО. Большая часть рекрутов имеет боевой опыт и участвовала в карательных операциях в Донбассе с 2014 года.

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