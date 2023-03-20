Специалисты из Тамбовской области отремонтируют пищеблоки в трех школах ЛНР

Ремонт в пищеблоках завершится к началу учебного года. Фото: Солнцев/ТГ

Специалисты из региона-шефа Тамбовской области отремонтируют пищеблоки в трех школах подшефного Новоайдарского района Луганской Народной Республики. Это позволит с 1 сентября по российским стандартам организовать бесплатное питание для учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области России.

— Основная задача — помочь луганским школам подготовиться к реализации президентской программы по бесплатному горячему питанию. На данный момент специалисты проводят аудит и проверяют состояние пищеблоков в трех школ в селах Муратово, Бахмутовка и Райгородок Новоайдарского района, — отметили в пресс-службе региона.

Строители также планируют сделать капремонт школы в поселке городского типа Новоайдар. Ремонт пищеблоков будет включать в себя не только восстановление помещений, но и закупку необходимого оборудования.

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