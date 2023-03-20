«Феникс» модернизировал станцию в Старобешевском районе ДНР

Оператор продолжает улучшать связь в Республике. Фото: пресс-служба «Феникс»

Республиканский мобильный оператор модернизировал базовую станцию в населенном пункте Новозарьевка Старобешевского района Донецкой Народной Республики, а также запустил новый объект связи в населенном пункте Круглоозерка Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Феникс».

— Работы по модернизации оборудования базовой станции проведены в Новозарьевке Старобешевского района Донецкой Народной Республики. Абоненты обеспечены доступом к высокоскоростному мобильному интернету в стандарте 4G, — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе оператора добавили, что вещание новой базовой станции в Херсонской области осуществляется в стандартах 2 и 3G, что дает возможность абонентам пользоваться сервисами голосовой связи и мобильного интернета. В перспективе планируется модернизация оборудования с целью запуска пакетной передачи данных четвертого поколения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

С 21 марта в ДНР стартует международная акция «Сад памяти»

Присоединиться к акции могут все желающие (подробнее)