В ДНР напомнили о правилах употребления воды из-под крана

В пищу стоить употреблять только бутилированную воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике напомнило жителям ДНР о правилах использования воды из-под крана. Ведомство не рекомендует использовать воду для питья или приготовления воды, а также мытья овощей и фруктов. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ДНР.

— Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения следующих рекомендаций: строго соблюдать правила личной гигиены, тщательно и часто мыть руки с мылом после возвращения домой с улицы, перед едой и после посещения туалета, ограничить использование некипяченой воды для бытовых нужд и использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду, — рассказали в ведомстве.

В ведомстве рекомендуют для мытья фруктов и овощей также использовать кипяченную воду.

— Для гигиены полости рта, мытья рук, посуды и других бытовых предметов использовать только кипяченую воду, для купания детей раннего возраста использовать кипяченую или очищенную воду, не допускать заглатывания ребенком воды при купании, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

ДНР поставит в другие регионы России более 50 тысяч тонн пищевой продукции в 2023 году

На экспорт также пойдут зерновые и зернобобовые культуры (подробнее)