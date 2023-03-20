В ДНР разработают проект по организации целевого обучения

Некоторые из вопросов требуют решений на федеральном уровне. Фото: Никонорова/ТГ

Проект разработки целевого обучения в Донецкой Народной Республике требует решений на федеральном уровне. Такие меры помогут сократить отток молодежи из региона. Об этом рассказала сенатор Российской Федерации Наталья Никонорова по итогам встречи с временно исполняющим обязанности Главы ДНР Денисом Пушилиным.

— Сегодня на встрече с руководителем Республики Денисом Владимировичем Пушилиным обсудили вопросы, связанные в основном с работой в регионе и с которыми ко мне обращаются жители ДНР. Среди них — разработка проекта по организации целевого обучения молодежи, — отметила сенатор.

Наталья Никонорова добавила, что целевое обучение поможет сократить отток молодежи из Республики, а также воспитать квалифицированные кадры для тех отраслей народного хозяйства, которые остро в них нуждаются.

Кроме того, сенатор подчеркнула необходимость стимулирования служащих, которые трудятся в опасных условиях из-за постоянных обстрелов. Например, установить надбавку к зарплатам сотрудников бюджетных организаций.

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