Умер директор дворца молодежи «Юность» в Донецке Виктор Цавкаев

Дело талантливого педагога продолжат его ученики. Фото: Колударова/ТГ

В Донецке умер педагог, который протяжении 35 лет возглавлял Дворец молодежи «Юность» — Виталий Цавкаев. Министр образования и науки Донецкой Народной Республики выразила глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Виталия Хадзимурзаевича.

— Виталий Хадзимурзаевич на протяжении 35 лет возглавлял Дворец молодежи «Юность» и внес большой вклад в развитие системы дополнительного образования Донбасса. От имени педагогического сообщества Донецкой Народной Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Виталия Хадзимурзаевича, — написала в своем телеграм-канале министр образования Донецкой Народной Республики Ольга Колударова.

Ольга Колударова добавила, что память о талантливом педагоге и руководителе будет жить в сердцах его коллег и воспитанников, а дело талантливого педагога продолжат его ученики.

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