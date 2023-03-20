В ЛНР доставили 300 тонн продуктов питания для жителей Северодонецкой агломерации

Гуманитарная помощь продолжает поступать из ведомств и разных регионов России. Фото: МЧС ЛНР

Очередной гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации доставил в Луганскую Народную Республику продукты питания общим весом порядка 300 тонн. Помощь передадут жителям Северодонецкой агломерации. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— Автомобили очередного конвоя МЧС России с помощью для жителей Донбасса прибыли в столицу ЛНР. Из Луганска машины сразу отбыли в Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Нынешний конвой российских спасателей, состоящий из 29 автомобилей, доставил продукты питания общим весом около 316,6 тонны, — отметили в ведомстве.

Напомним, что предыдущую гуманитарную помощь доставили в ЛНР 6 марта. В состав груза вошли продукты питания общим весом более 350 тонн. Из Луганска машины сразу отбыли в Лисичанск, Рубежное, Северодонецк. Ранее в Лисичанск прибыла помощь из города Нижнекамска Республики Татарстан. До этого в город доставляли гуманитарный груз общим весом порядка 100 тонн из Казани.

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