Первый завод по переработке мусора в ЛНР планируют разместить в луганской агломерации

Строительство предприятий будет проходить поэтапно, заводы будут разные по мощности и назначению Фото: Андрей АБРАМОВ

В ЛНР намерены к началу апреля закончить согласование дорожной карты по созданию предприятий по обращению с отходами. А после начнут работу над проектом первого из шести мусороперерабатывающих заводов, которые планируют построить в регионе. Об этом сообщила зампредседателя правительства Республики Елена Костенко.

- Принята программа нашего социально-экономического развития, источник финансирования для нас будет открыт, мы сразу начнем проектирование одного из шести мусороперерабатывающих заводов, - заявила она.

Как отметила Костенко, строительство предприятий будет проходить поэтапно, заводы будут разные по мощности и назначению. Возведение первого из них запланировано в луганской агломерации.

Кроме строительства и проектирования будущих мусороперерабатывающих заводов, планируется также закупка техники для вывоза мусора и контейнеров для всех городов и районов Республики.

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