В Славяносербском районе ЛНР до конца года восстановят 25 многоквартирных домов

Помощь в ремонтных работах окажут специалисты из Алтайского края. Фото: ЛИЦ

В Славяносербском районе ЛНР до конца текущего года планируют восстановить с полсотни объектов. Помощь в этом окажут строители из Алтайского края. Об этом сообщили в ЛИЦ со ссылкой на Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Там уточнили, что в число запланированных объектов входит капитальный ремонт школы, двух детских садов, амбулатории и храма.

- Кроме этого, в планах текущего года запланированы ремонтно-восстановительные работы 25 многоквартирных домов, 13 км водопроводных сетей, восьми объектов электроэнергетики, строительство трех новых фельдшерско-акушерских пунктов, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что порядка 100 школ и 75 детских садов Луганской Народной Республики отремонтировали специалисты из других регионов России. Школы также получили ноутбуки и другую необходимую для обучения детей технику.

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