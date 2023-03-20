Более ста защитников ЛНР пройдут реабилитацию на тренировочной базе олимпийского резерва «Ока» в Тульской области

В учебно-тренировочном лагере военнослужащие смогут получить весь комплекс физиотерапевтических процедур и позаниматься спортом. Фото: ТГ/Тодорова

Народный фронт продолжает помогать военнослужащим с тяжелыми ранениями пройти лечение в лучших медучреждениях России. Для этого был организован проект «Служба сопровождения ветеранов СВО», в рамках которого бойцы могут отправиться на реабилитацию на территорию учебно-тренировочной базы «Ока» Минспорта России. Она расположена в городе Алексин Тульской области. Об этом сообщила зампредседателя Правительства Луганской Народной Республики Анна Тодорова.

Она напомнила, что еще недавно там сумели восстановить свои силы 20 защитников Донбасса, получивших увечья. Теперь реабилитацию пройдет следующая группа участников боевых действий.

- Более 100 человек из ЛНР станут участниками проекта ОНФ «Служба сопровождения ветеранов СВО» в ближайшее время, - заявила Тодорова, поблагодарив организаторов проекта за помощь именно тем людям, которые нуждаются в ней больше всего.

Отметим, что в учебно-тренировочном лагере военнослужащие смогут получить не только медицинскую и психологическую реабилитацию, но также познакомиться со многими видами параолимпийского спорта и пообщаться с выдающимися спортсменами.

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