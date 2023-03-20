Ростехнадзор приступит к контролю безопасности работ на шахтах ДНР с 1 апреля

В Республике начинает работать Ростехнадзор, который проверит безопасность предприятий. Фото: Официальный сайт ДНР

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору приступит к контролю безопасности работ на угольных предприятиях ДНР уже с апреля. Об этом сообщил ДАН зампредседателя правительства Донецкой Народной Республики - министр угля и энергетики Андрей Чертков.

- С 1 апреля в ДНР уже начинает работать Ростехнадзор, который будет контролировать безопасность проведения работ на предприятиях, - отметил чиновник.

Отметим, ранее в Ростехнадзоре заявили о необходимости повысить безопасность на предприятиях новых российских регионов. Многие из них далеки от требований промышленной безопасности РФ, поэтому сотрудникам службы необходимо провести большую работу по приведению их в соответствие с этими требованиями.

Сообщалось также, что в Донецкой Народной Республике планируют открыть отделения Ростехнадзора и других федеральных органов. Гортехнадзор ДНР будет интегрирован в федеральный орган.

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