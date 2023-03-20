В Донецке за минувшую неделю родились 46 малышей

На свет появились 27 мальчиков и 19 девочек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшую неделю в столице ДНР на свет появились с полсотни малышей. Причем мальчики традиционно обогнали девочек по рождаемости. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- За неделю с 13 по 19 марта в Донецке появилось на свет 46 малышей - 27 мальчиков и 19 девочек, - написал он.

Мэр пожелал новым жителям Республики и их родителям здоровья, счастья, мира и Ангела-хранителя.

Напомним, ранее сообщалось, что по поручению Президента России Владимира Путина в Донецке уже к концу этого года построят перинатальный центр. Там будут оказывать высокотехнологическую помощь беременным с самой сложной патологией и выхаживать недоношенных детей. Новый медицинский центр рассчитан на 140 мест, его оснастят самым современным и передовым оборудованием. В его строительстве задействованы более пятисот специалистов. На сегодняшний день они уже возвели монолитные конструкции пяти из шести этажей будущего здания центра.

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