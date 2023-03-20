ВСУ нанесли массированный ракетный удар по пригороду Донецка, есть повреждения

Поселок Александровка находится всего в километре от Марьинки, где продолжаются ожесточенные бои Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня утром украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по пригородной части Донецка. Под прицельным огнем противника оказался поселок Александровка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он заявил, что обстрел привел к повреждениям частного сектора.

- В результате обстрела пгт Александровка в частных домовладениях по улице Горького и Шевченко повреждены двери, кровля, стены, остекление, хозяйственные постройки, - проинформировал мэр.

Тем временем в СЦКК ДНР уточнили, что обстрел населенного пункта произошел в 08:00 и велся со стороны подконтрольной ВСУ Максимильяновки. Оттуда были выпущены 10 ракет из реактивной системы залпового огня.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР обстрелами ВСУ за сутки были повреждены около трех десятков домов и 8 гражданских объектов. За это время противник выпустил по Республике почти 150 боеприпасов.

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