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НовостиОбщество20 марта 2023 8:20

В ЛНР создали паралимпийскую команду по волейболу сидя, в состав которой вошли ветераны спецоперации

На первой тренировке спортсменов побывали врио Главы Республики Леонид Пасечник и первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко
Ирина ДМИТРИЕВА
Спорт является одним из ключевых направлений реабилитации бойцов, которые получили тяжелые травмы. Фото: ТГ/Пасечник

Спорт является одним из ключевых направлений реабилитации бойцов, которые получили тяжелые травмы. Фото: ТГ/Пасечник

В Луганской Народной Республике создали паралимпийскую команду по волейболу сидя, в состав которой вошли ветераны спецоперации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ЛНР Леонид Пасечник, который вместе с первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко посетил первую тренировку ребят.

Руководитель Республики уточнил, что создание команды состоялось по инициативе и при поддержке Народного фронта. Ведь спорт является одним из ключевых направлений реабилитации бойцов, которые получили тяжелые травмы. Благодаря ему они не просто с пользой проводят свой досуг, но также общаются друг с другом, заводят новые знакомства и возвращаются к полноценной мирной жизни.

По словам Леонида Пасечника, в Республике обязательно поддержат развитие и других паралимпийских видов спорта.

- Это наш святой долг - помочь тем ребятам, которые не щадя своего здоровья и жизни защищают Отчизну, - подчеркнул он.

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