В ЛНР заявили, что на Сватовско-Кременской участок прибыли бойцы ВСУ, прошедшие обучение в странах НАТО

Перед украинским командованием поставлена задача создать боеспособные штурмовые подразделения. Фото: соцсети

На Сватовско-Кременском участке в аэромобильные войска ВСУ прибыло пополнение, прошедшее обучение в странах НАТО. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ссылаясь на данные разведки, он сообщил, что группа солдат, в числе которых есть мобилизованные граждане, пополнила 81-ю бригаду ВСУ, которая была недоукомплектована практически на 40%.

По словам Марочко, большая часть прибывших туда рекрутов имеет боевой опыт и участвовала в карательных операциях в Донбассе еще с 2014 года.

- По информации, которая еще требует уточнения, укомплектованием занимается непосредственно Михаил Забродский, которому поставлена задача создать боеспособные штурмовые подразделения, - заявил эксперт.

Напомним, ранее Марочко сообщил о наращивании ВСУ группировки войск на донецком направлении. Численность украинских военных увеличивается в Славянске, Краматорске и Дружковке.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Денис Пушилин рассказал об оперативной обстановке в Авдеевке, Марьинке и на Угледарском направлении

Все дороги ВФУ под Авдеевкой остаются под огнем контролем союзных войск (подробнее)