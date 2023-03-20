В Донецке на пожаре погиб ребенок, которого оставили дома одного

Спасти ребенка не удалось Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке в результате бытового пожара, возникшего по улице Дагестанской в Кировском районе, погиб мальчик 2018 года рождения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что трагедия произошла 18 марта. На момент пожара ребенок был дома один.

- Уважаемые взрослые! За ваших детей несете ответственность только вы. Мир полон опасностей, а военное время таит их еще больше. Не оставляйте детей без присмотра дома и на улице! Горечь утраты из-за беспечной невнимательности ничем не восполнить, - подчеркнул мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке спасатели извлекли из горящей после обстрела квартиры раненого подростка 2009 года рождения. Как оказалось, мальчик пострадал от прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом. Прибывшие на место вызова пожарные констатировали, что взрывоопасного предмета в доме нет, повреждения получили стены и остекление здания. В квартире был обнаружен пострадавший в результате обстрела ребенок. Сотрудники МЧС на аварийно-спасательной машине транспортировали его в больницу.

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