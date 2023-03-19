Детей из Антрацита с заболеваниями нервной системы и сердца отправили на реабилитацию в Санкт-Петербург

Детей из Антрацита с заболеваниями нервно системы и сердца отправили на реабилитацию в Санкт-Петербург. Фото: Луганьмедиа

Дети из Антрацита и Антрацитовского района, имеющие серьезные заболевания центральной нервной системы и сердечно-сосудистые заболевания, отправились на реабилитацию в Санкт-Петербург. Об этом сообщил медиахолдинг «Луганьмедиа».

Всего на реабилитацию отправились четырнадцать детей. Она организована Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, бесплатной службой поиска медицинской помощи «Верное направление», комитетом по здравоохранению Ленинградской области, Министерством здравоохранения ЛНР.

- Дети отправились на реабилитацию в сопровождении родителей. Ребята имеют серьезные инвалидиризирующие заболевания и состоят на диспансерном учете. На базе Ленинградской детской клинической больницы они смогут пройти обследование и получить реабилитационное лечение, - рассказала заведующая детской поликлиникой Антрацитовской центральной городской многопрофильной больницы Елена Комарова.

В феврале Ленинградская детская областная больница приняла две группы маленьких жителей ЛНР с тяжелыми заболеваниями. Они проходили лечение в больнице в Петербурге и ее отделении в Тихвине.

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