В новые регионы РФ направят почти 200 миллионов рублей на «подъемные» выплаты для медиков

Государство продолжает оказывать поддержку медицинским работникам, которые трудятся в сельской местности в малых городах, а также в отдаленных населенных пунктах Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Российские власти выделят почти 200 миллионов рублей из госбюджета на «подъемные» выплаты врачам и медработникам среднего звена, что позволит привлечь не менее 250 сотрудников в лечебные учреждения новых регионов. А также распространит программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что государство продолжает оказывать поддержку медицинским работникам, которые трудятся в сельской местности в малых городах, а также в отдаленных населенных пунктах. Теперь эта помощь распространится и на новые территории.

- Важно сделать для этого все необходимое. Направим новым регионам почти 190 млн рублей на так называемые подъемные единовременные компенсации в рамках программ, - заявил он.

По словам Мишустина, участвующие в программе врачи при переезде получат по 1 миллиону рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры - по полмиллиона. Для тех медиков, кто вызвался работать на труднодоступных территориях, будут полагаться увеличенные в полтора раза выплаты.

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