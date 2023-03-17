Донецкий химико-металлургический завод заключил крупный контракт с Липецкой областью

Предприятие стало на рабочие рельсы и начало набирать производственные обороты. Фото: ТГ/Хоценко

Донецкий химико-металлургический завод, расположенный в поселке Донское под Волновахой, став на рабочие рельсы, начал набирать производственные обороты. Предприятие заключило контракт на поставку своей продукции в Липецкую область. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

- На Донском химико-металлургическом заводе отремонтировали оборудование, запустили плавильные печи. Уже заключен контракт с Липецкой областью на поставку порошковой проволоки, которая производится на ДХМЗ, - рассказал премьер.

По словам Хоценко, на заводе в данное время трудятся 150 специалистов, и объемы производства постепенно растут.

Напомним, ранее сообщалось, что Петровский машзавод в Донецке перепрофилирует производство. Предприятие намерено наладить производство звуковой техники и светового оборудования. Говорят, что качество продукции не уступит импортной, только обойдется покупателям в разы дешевле.

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