Денис Пушилин назначил нового замминистра юстиции ДНР

Указ о назначении нового замминистра вступил в силу с сегодняшнего дня (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Указом временно исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики был назначен новый заместитель министра юстиции ДНР. Соответствующий документ опубликован на сайте Дениса Пушилина.

—Назначить Юнякина Евгения Юрьевича на должность первого заместителя министра юстиции Донецкой Народной Республики. Документ вступает в силу со дня его подписания, — сказано в указе.

Ранее в Республике сообщили о новых кадровых назначениях в сфере молодежной политики. На пост заместителя министра молодежной политики был назначен бывший зампредседателя общественной организации «Молодая Республика» Константин Комленок.

Напомним, что министерство молодежной политики было создано в ДНР в октябре 2022 года. Его возглавил известный общественник, депутат Народного Совета Республики Кирилл Макаров. Ведомство нацелено на максимальную интеграцию в российскую систему.

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