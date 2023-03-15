Многоэтажные дома, админздания, швейная фабрика и поликлиника были повреждены при обстреле Брянки со стороны ВСУ

Последствия вражеского обстрела Брянки. Фото: СЦКК ЛНР

В ЛНР сообщили о последствиях ракетного удара по Брянке со стороны ВСУ. В центре городе зафиксированы серьезные повреждения инфраструктуры. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там напомнили, что при обстреле населенного пункта противник использовал американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, из которой выпустил две ракеты типа M30А1 GMLRS, снаряженные шрапнелью.

- В центре города повреждено семь многоэтажных жилых домов, шесть административных зданий, швейная фабрика «Брянковчанка», центральная городская поликлиника и объекты розничной торговли, - проинформировали наблюдатели.

Отметим, что украинские боевики обстреляли центр города Брянка в Луганской Народной Республике вечером 14 марта. В результате нанесенных ракетных ударов был тяжело ранен водитель такси.

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