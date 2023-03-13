Макеевский кабельный завод построит дополнительный цех для производства более дорогостоящей продукции

Это позволит заводу улучшить качество своей продукции и производить более дорогостоящую линейку товаров. Фото: t.me/novosti_makeevka

Макеевский кабельный завод планирует построить новый цех и обновить оборудование. Об этом сообщила ДАН заместитель директора предприятия Елена Козакова.

Она подчеркнула, что в ближайших планах завода - реконструкция, расширение и установка новой техники.

- Дополнительно хотим построить еще один цех достаточно большой площади и с новым оборудованием. Пока занимаемся оформлением документов на землю, - отметила она.

По словам Козаковой, строительство и обустройство цеха запланированы на этот год. Это позволит заводу улучшить качество своей продукции и производить более дорогостоящую линейку товаров. Ожидается также ускорение темпов производства.

Напомним, ранее сообщалось, что филиалы и склады Макеевского кабельного завода появились еще в трех регионах России - в Ростове-на-Дону, Одинцово, Санкт-Петербурге и Волоколамске. Предприятие позиционирует себя как промышленная группа, поэтому стремится к расширению рынка сбыта продукции.

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