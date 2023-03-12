В ДНР с 13 марта заработают 11 новых пунктов выдачи паспортов РФ

В ДНР значительно увеличивают количество пунктов приема документов на паспорт РФ. Фото: МВД ДНР

Новые пункты приема документов и выдачи российских паспортов с 13 марта заработают в трех подразделениях МФЦ и двух отделениях «Почты Донбасса». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике.

- В связи с увеличением количества граждан, желающих подать документы на получение паспорта гражданина Российской Федерации, а также для удобства жителей Республики, 13 марта 2023 года на территории ДНР открываются новые пункты приема документов и выдачи паспортов гражданина РФ на площадках МФЦ и отделений почтовой связи, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Донецке будут открыты три таких пункта: по улице Артема, 72 («Почта Донбасса»), проспекту Ильича, 17в (МФЦ) и улице Челюскинцев, 167 (МФЦ). Еще по одному пункту появится в Макеевке — на площади Советской, 3 («Почта Донбасса») и Шахтерске — на улице 50 лет СССР, 7 (МФЦ).

Ранее сообщалось, что дополнительные пункты приема документов на паспорта заработают в МФЦ и отделениях «Почты Донбасса» с 13 марта, с этого же дня работу по паспортизации населения начнут еще шесть отделов Миграционной службы.

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