Пермяки передали в школу Северодонецка крупную партию ноутбуков

Уже не первый месяц Пермский край оказывает городу помощь. Фото: Администрация Северодонецка

В школу № 15 города Северодонецка в ЛНР, шефство над которой взял Пермский край, привезли крупную партию ноутбуков. Это позволит сформировать в учебном заведении два компьютерных класса. Такую информацию обнародовали в администрации города.

- В рамках всесторонней помощи, которую уже не первый месяц Пермский край оказывает нашему городу, в северодонецкую школу № 15 прибыл гуманитарный груз в виде 38 ноутбуков. По словам педагогического коллектива школы, эта помощь крайне важна и достаточна для формирования двух компьютерных классов, - заявили там.

Напомним, ранее сообщалось, что на восстановление Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей понадобится порядка 350 миллиардов рублей. 50 миллиардов из них уйдет на ремонт и реконструкцию коммунальной инфраструктуры. Определенные суммы поступают от регионов-шефов.

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