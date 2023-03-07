Спортсмены из ДНР завоевали золото в соревнованиях по тайскому боксу в Сочи

Андрей Власов и Ярослав Рева были награждены чемпионскими поясами как лучшие бойцы турнира. Фото: пресс-служба министерства молодежи, спорта и туризма ДНР

Спортсмены из Донецкой Народной Республики приняли участие в Кубке «Черного моря» по тайскому боксу, который проходил в Сочи с 1 по 5 марта. Республику представляли четыре спортсмена: из Енакиево, Макеевки и Кировского. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

— В финале за звание лучших соревновались представители восьми регионов России, а также спортсмены из Казахстана и Абхазии. Для детей в возрастной категории 10-11 лет в рамках Кубка прошел фестиваль Кубок «Черное море». По результатам соревнований наши спортсмены завоевали 2 первых места и одно второе. Поздравляем наших спортсменов и желаем им новых побед! — отметили в пресс-службе министерства.

В ведомстве подчеркнули, что двое юных спортсменов ДНР получили чемпионские пояса, как лучшие бойцы турнира.

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