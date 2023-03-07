Порт Мариуполя может стать одной из остановок для пассажирских судов «Метеор», следующих из Ростова в Крым

Власти возлагают большие надежды на порт Мариуполя Фото: Александр КОЦ

Мариупольский порт может стать одной из остановок для пассажирских судов «Метеор», которые власти планируют запустить из Ростова в Крым. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на правительство Ростовской области.

- Следует отметить, что в 2025 году Ростовская область планирует приобрести два морских пассажирских судна «Метеор 120М» (Пеликан) с пассажировместимостью 110 человек для организации регулярных перевозок пассажиров по морским маршрутам «Ростов-на-Дону - Азов - Таганрог - Ейск - Анапа», «Ростов-на-Дону - Таганрог - Керчь - Ялта», - заявили там.

Уточняется, что в случае готовности портовой инфраструктуры ДНР к приему таких пассажирских судов их маршрут проложат через порт Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе хотят наладить перевозку по воде пассажиров в приморские города России. Власти возлагают большие надежды на порт.

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