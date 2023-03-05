В МВД ДНР сообщили о задержании шестерых подростков в Макеевке

Сотрудники МВД отреагировали оперативно и не допустили нарушений общественного порядка. Фото: МВД ДНР

Группа из шести несовершеннолетних жителей была задержана в Макеевке в субботу, 4 марта. Об этом сегодня заявили в пресс-службе МВД ДНР.

- В центре Макеевки собралась группа несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет. Сотрудники МВД не допустили нарушений общественного порядка. 6 несовершеннолетних задержаны, с ними проведена профилактическая беседа о недопущении подобных действий. После проведения проверки подростки были поставлены на учет в службе по делам несовершеннолетних, — отметили в МВД.

В ведомстве призвали граждан соблюдать общественный порядок и не допускать подобных правонарушений.

- Скопления людей представляют собой потенциальную мишень для представителей вооруженных формирований Украины, которые ежедневно осуществляют артиллерийские обстрелы жилых районов городов ДНР. Кроме того, на период действия военного положения массовые сборы на территории Донецкой Народной Республики запрещены, - подчеркнули в МВД ДНР.

Напомним, что сообщения о том, что в центре Макеевки возле ЦУМа собирались десятки подростков, ранее появились в соцсетях.

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