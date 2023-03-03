Денис Пушилин остался впечатлен уровнем подготовки добровольцев в Российском университете спецназа

Врио главы ДНР Денис Пушилин побывал в Российском университете спецназа в Гудермесе. Фото: ТГ/Пушилин

Врио Главы ДНР Денис Пушилин прибыл сегодня в Чеченскую Республику с рабочим визитом, где первым делом посетил могилу Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам лидера ДНР, не может не вызывать уважения такая верность народным традициям и героям. Денис Пушилин также добавил, что побывал в Российском университете спецназа, расположенном в Гудермесе, и остался впечатлен уровнем подготовки добровольцев. Это проявляется в эффективности бойцов, которые прошли здесь ускоренный курс обучения.

- Университет оснащен всем необходимым, но самое ценное - это, конечно, инструкторы, которые все имеют боевой опыт, полученный в том числе и в рамках СВО, - отметил Пушилин.

Врио Главы ДНР поблагодарил настоящего друга Донбасса - Рамзана Кадырова - за теплый прием.

- Признателен чеченскому народу за вклад в освобождение Донбасса, защиту России от агрессии неонацистского киевского режима, - подчеркнул он.

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