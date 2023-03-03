В ЛНР поручили ответственным службам решить проблему с горящим в Ровеньках терриконом

Ликвидировать очаг возгорания, длящегося долгие годы, поручил врио Главы Республики Леонид Пасечник. Фото: ТГ/Пасечник

В ходе рабочей поездки в Ровеньки временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поручил ответственным службам решить проблему с горящим в городе терриконом.

Как рассказали руководителю Республики ровеньковцы, террикон тлеет вот уже на протяжении двух лет. Справиться с возгоранием своими силами населенный пункт не может, так как часть отвала находится в частной собственности, а другая часть - у госпредприятия «Востокуголь».

Уже два года собственники не могут определиться, кто же должен тушить пожар, а в это время страдают обычные люди.

- Поручил Министерству топлива и энергетики и МЧС в течение двух недель с привлечением профильных организаций выработать позицию по разрешению проблемы, - уведомил Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

И добавил, что намерен возрождать прерванную из-за коронавируса практику встреч с жителями городов и районов Республики. Как показала сегодняшняя поездка в Ровеньки, информация, предоставляемая в докладах, не всегда соответствует действительности.

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