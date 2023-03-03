Дипломы российского образца получили первые выпускники-ветеринары Донбасской аграрной академии

Всего за год вуз обучил и выпустил 26 ветеринаров. Фото: Донбасская аграрная академия

Дипломы российского образца получили первые выпускники Донбасской аграрной академии, освоившие специальность «Ветеринарный врач». Об этом сообщили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики.

Там отметили, что студенты начали свое обучение в академии в год ее открытия. Всего в прошлом году вуз выпустил 26 ветеринаров, 7 из которых получили дипломы Донского государственного аграрного университета.

Как подчеркнул в ходе торжественного мероприятия ректор ДонАГРА Виталий Веретенников, на сегодняшний день все выпускники академии уже трудоустроены по специальности и могут применить полученные знания на практике.

Сообщается также, что дипломы об окончании обучения молодым людям вручила замминистра агропромышленной политики и продовольствия ДНР Марина Юрченко. Она пожелала ребятам профессиональных успехов и отметила, насколько они сейчас востребованы для сельскохозяйственной отрасли Республики.

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