В Донецке на базе больницы имени Калинина создали мультидисциплинарную бригаду врачей

Свои усилия объединили нейрохирурги, абдоминальные хирурги и травматологи. Фото: Администрация Главы ДНР

На базе Донецкого клинического территориального медицинского объединения (больница Калинина, - ред.) создали мультидисциплинарную бригаду врачей. Об этом сообщил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

- В рамках взаимодействия с национальными медицинскими институтами к нам прибыли бригады руководителей ведущих учреждений города Санкт-Петербурга и Москвы. И одним из советов была организация мультидисциплинарной хирургической бригады в нашей больнице Калинина, - рассказал он.

Уточняется, что в эту бригаду врачей вошли нейрохирурги, абдоминальные хирурги и травматологи. Они смогут прямо на месте оказывать помощь пациентам с комбинированными травмами.

- Не нужно переводить пациента в травматологическое отделение, другое специализированное отделение. Вся помощь будет производиться на базе данной клиники, - отметил заведующий кафедрой хирургии имени профессора К.Т. Овнатаняна Александр Шаталов.

Напомним, ранее сообщалось, что в крупнейшей больнице Донецка открыли отделение для помощи пациентам с комбинированными травмами. Необходимость его создания продиктовала нынешняя обстановка в Донбассе.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Медицина ДНР интегрируется в систему здравоохранения Российской Федерации

С 1 марта на территории Республики начнут действовать российские нормы (подробнее)