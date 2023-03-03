«Вместо салюта»: В Енакиево наградили дорожников из Ленинградской области под раскаты работающей ПВО

В прошлом году благодаря шефам в Енакиево были отремонтированы 4 дороги. Фото: ТГ/Солнцев

В Енакиево за помощь в восстановлении дорожного полотна наградили дорожников из Ленинградской области. Вручение грамот представителям шефского региона прошло под громыхание ПВО. Как пошутили сами награжденные, они посчитали канонаду символичным салютом в свою честь.

Поддержать земляков приехали глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов и председатель областного комитета по транспорту Михаил Присяжнюк. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый зампредседателя Правительства ДНР Евгений Солнцев.

Он отметил, что в прошлом году благодаря шефам в Енакиево были отремонтированы 4 дороги, обновлена контактная сеть и пополнен трамвайный парк на 10 вагонов.

Чиновник добавил, что сейчас в Енакиево идет восстановление трамвайно-троллейбусного управления.

- В план на этот (год) внесли вдвое больше объектов, чем сделали в прошлом, - 156. Это школы, дороги, уличное освещение, модульные очистные сооружения, аварийные участки коммунальных сетей, - пояснил Солнцев.

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