В ДНР выпускники школ и техникумов с этого года начнут получать аттестаты стандарта РФ

Ольга Колударова. Фото: Минобрнауки ДНР

В ДНР выпускники школ, техникумов, училищ, лицеев и колледжей с этого года начнут получать документы об окончании учебы стандарта Российской Федерации. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Республики Ольга Колударова.

- Мы выдаем в этом году аттестаты о получении среднего общего образования и, соответственно, об окончании наших колледжей и техникумов российского образца. Выдаем независимо от того, есть ли паспорт гражданина России, или нет паспорта. Все документы об окончании образовательного учреждения будут получены, - рассказала Ольга Колударова.

Ранее сообщалось, что министерство образования и науки ДНР посодействует выпускникам одиннадцатых классов школ с оформлением российских паспортов. Российский паспорт может потребоваться выпускникам для продолжения учебы в вузах страны, а потому заняться его оформлением необходимо загодя.

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