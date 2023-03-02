Министерство образования ДНР поможет выпускникам 11-х классов с получением российских паспортов

Ольга Павловна Колударова. Фото: Минобрнауки ДНР

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики окажет содействие выпускникам одиннадцатых классов школ региона с оформлением российских паспортов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила глава ведомства Ольга Колударова.

- Мы здесь отдельно работаем с выпускниками 11 классов, их у нас в этом году почти десять тысяч, и желательно, чтобы у них был паспорт гражданина Российской Федерации для поступления в вузы страны. Мы централизовано работаем с МВД, соответствующие списки родители уже отправили, до мая-месяца постараемся эту работу завершить, - Донецкое агентство новостей цитирует Ольгу Колударову.

По словам министра образования и науки, российский паспорт может потребоваться выпускникам для продолжения учебы в высших учебных заведениях Российской Федерации, а потому заняться его оформлением необходимо заранее.

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