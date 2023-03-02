«Мы на Донбассе, к сожалению, знаем эту боль от циничных действий националистов»: Глава ЛНР сделал заявление в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области

Леонид Пасечник сделал заявление в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области. Фото: Администрация Главы ЛНР

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области и терактами в Курской и Тульской областях заявил, что подлые методы киевского режима в очередной раз подтверждают, что специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины – единственное, что обеспечит безопасность России и русских людей.

- Неизбирательные обстрелы, целенаправленные атаки на гражданское население, в том числе ни в чем не повинных душ – детей, – мы на Донбассе, к сожалению, знаем эту боль от циничных действий националистов, - говорит Леонид Пасечник. - Наши сердца и мысли с жителями братских регионов. Мы вместе. Наши действия будут последовательными, а ответ – жестким и преступники обязательно понесут заслуженное наказание.

Как сообщал сайт KP.RU утром 2 марта 2023 года на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В одном из сел украинские боевики обстреляли автомобиль, в результате чего один местный житель погиб, десятилетний ребенок получил ранения. В селе Сушаны в Климовском районе жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с украинского беспилотного летательного аппарата.

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