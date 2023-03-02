Глава ДНР встретился с эвакуированными из Артемовска жителями

Денис Пушилин встретился с жителями Артемовска в одном из ПВР в Шахтерске Фото: Иван ЖИЛЯК

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил один из пунктов временного размещения в Шахтерске, где располагаются 73 эвакуированных из Артемовска жителей.

- Все как один рассказывают, что украинские боевики и иностранные наемники намеренно разрушали их город, - пишет в своем телеграм-канале Денис Пушилин. - Неудивительно, что один из собеседников выразил желание пойти воевать с украинским режимом в рядах наших подразделений.

Руководитель Республики отметил, что у эвакуированных из Артемовска жителей немало проблем. Многие из них остались без документов, не знают судьбу своих близких, волнуются, что некуда возвращаться – город разрушен украинскими боевиками.

- Успокоил их: после полного освобождения Артемовска Россия начнет процесс восстановления, - отметил врио Главы Донецкой Народной Республик.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медицина ДНР интегрируется в систему здравоохранения Российской Федерации

С 1 марта на территории Республики начнут действовать российские нормы (подробнее)